A klasszikus zene világába kalauzolták a gyermekeket a Csengő-bongó előadássorozat első felvonásában, a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. A szervezők arra törekedtek, hogy a fiatalabb generáció izgalmas és élvezetes módon nyerjen betekintést a komolyzenei műfajokba. Az előadás során ezért többféle hangszert mutattak be a gyermekeknek, illetve nem csak vetítettek, de szinkronizáltak és illusztráltak is a meséhez, hogy minél jobban bevonják a gyermekeket is az előadásba.