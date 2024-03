Ingyenes, 4 órás tréninget szervezett a napokban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campus hallgatói számára a Hallgatói Szolgáltatások Központ, számolt be portálunknak Nagy Réka, a gyöngyösi campus kommunikációs munkatársa. Mint mondta, A benned rejlő lehetőségek című tréning a kommunikáció, jelenlét a közösségi médiában, ruházat, hajviselet kapcsán több kérdésre is választ keresett: Tényleg ezek alapján ítél meg minket a környezetünk? Mi mindent tehetünk annak érdekében, hogy az a bizonyos első benyomás pozitív legyen egy új munkahelyen vagy egy új közösségben?

Nagy Réka részletezte, hogy a tréning fő előadója, dr. Domán Szilvia a márka, az énmárka, self-branding, a közösségi média szerepe, az álláskeresés, az üzleti karrier témaköreivel foglalkozott. A gyöngyösi campus egyetemi docense a prezentációjában felhívta a résztvevők figyelmét azokra a hibákra, amiket elkövethetnek a jelentkezők egy önéletrajz elkészítése vagy egy állásinterjú során. Emellett természetesen azokat a trükköket is megosztotta a hallgatókkal, amikkel jó első benyomást tehetnek leendő főnökeikre.

– Az elsőkörös válogatások során egy jelentkező sorsa átlagosan 10 másodperc alatt eldől. Kérdés, hogy önéletrajzunkkal ennyi idő alatt sikerül-e belekerülni a „Behívjuk állásinterjúra” dossziéba vagy nem. Fontos, hogy az önéletrajz illeszkedjen az állást meghirdető céghez és a megpályázott pozícióhoz. Ha például egy kreatív munkára valaki átlagos, unalmas vagy egy korábbi felhívásra összeállított önéletrajzot küld be, azzal jelentősen csökkenti az esélyeit. De ugyanígy öngólt rúghatunk egy nem az alkalomnak megfelelő öltözékkel vagy azzal, ha elkésünk – hívta fel a figyelmet dr. Domán Szilvia.

Nagy Réka arról is beszélt, hogy a tréning utolsó blokkját ő maga tartotta. A nagy márkákat képviselő, világszerte ismert emberek, valamint Magyarországon sikereket elért személyek, influencerek történetein keresztül mutatta be az énmárkázás folyamatát. Sőt megmutatta azt is, hogy nem megfelelő kommunikációval pillanatok alatt lehet tönkretenni évek komoly munkáját.

– Azt gondolom, hogy sokat lehet tanulni a komoly sikereket elért emberek életpályájának tanulmányozásából. Bár a szerencsére, vagyis arra, hogy hogyan legyünk jókor jó helyen, nincs hatásunk, de azt láthatjuk, hogy a sikeres emberek jellemzően rendkívül kitartóak, céltudatosak, átlagon felüli tudással rendelkeznek egy bizonyos szakterületen és nagyon tudatosan építik fel, valamint adják el saját magukat. Tehát rengeteget dolgoznak a sikerért – fűzte hozzá Nagy Réka.

Mindkét előadó megerősítette: a siker egyik kulcsa szakterülettől függetlenül a hitelesség, az önazonosság és a következetesség hármasa, valamint a szakma szeretete és átlagon felüli ismerete.