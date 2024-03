Csütörtökön Gyöngyösre érkezett az az egész országot bejáró gazdafórum, amely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) szervezésében indult útjára februárban. A hazánk valamennyi vármegyéjét érintő roadshow célja megismertetni a gazdálkodókkal az új Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Terv keretében hamarosan megjelenő pályázatokat.

Gyöngyösre érkezett az országos gazdafórum

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

Az elmúlt évek sok váratlan kihívást hoztak a hazai agrár- élelmiszeripar számára. A pandémia, az évszázados aszály, az ukrajnai háború nyomán megugró energia- és inputárak, az infláció, az ukrán mezőgazdasági termékek dömpingje miatt kialakult piaci anomáliák alaposan próbára tették az ágazat szereplőit. Ezen kihívások egyikére sem lehetett felkészülni.

Februártól közel 70 agrár- és vidékfejlesztési pályázatot hirdetett meg az agrártárca. A kiírásoknak köszönhetően a kis-, közepes és nagygazdaságok számára egyaránt lehetőség nyílik arra, hogy reagáljanak az elmúlt évek gazdasági-piaci változásaira: legyen szó akár a hatékonyság javításáról, a hozzáadott érték növeléséről, az élelmiszertermelés erősítéséről, a gazdaságfejlesztésről vagy a zöld elvárások teljesítéséről. A NAK a kihívásokra adandó legjobb válaszok megtalálásában, illetve a támogatások hatékony lehívásában segíti segíti az agrárium szereplőit a február közepétől április elejéig tartó országos fórumsorozattal. A tervek szerint az agrár roadshow mintegy 70 helyszínén első kézből kaphatnak információkat a gazdálkodók az induló vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatban.

A Gyöngyösön, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Károly Róbert Campuson megrendezett fórumon dr. Nagy István agrárminiszter kijelentette, hogy álproblémák, elburjánzó adminisztrációs terhek és szélsőséges zöld ideológiák helyett Brüsszelnek az európai gazdálkodók versenyképességét kellene megvédenie. A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy 2023-ban mintegy 1400 milliárd forint agrártámogatás kifizetése történt meg, amely abszolút rekordnak számít. Összehasonlításképpen megjegyezte, hogy 2010-ben ez az összeg még csupán 533 milliárd forint volt. A baloldal által megfogalmazott politikai vádakkal és megmozdulásokkal szemben pont a magyar kormány az, amely stratégiai partnerként tekint az agráriumra, és minden eszközzel megvédi a gazdálkodók érdekeit, tette hozzá dr. Nagy István.

– Brüsszel cserben hagyta a gazdákat, amikor az ellenőrizetlenül és vámmentesen az ukrán mezőgazdasági termékeket az Európai Unióra szabadította. Éppen ezért kellett a termelők érdekeit megvédeni, és korlátozó behozatali intézkedéseket bevezetni hazánkban. Soha nem befolyásolták még ennyire a szélsőséges zöld ideológiák az agráriumot, mint most, melyek a versenyképességünk leromlásához vezetnek. Tovább harcolunk Brüsszelben a gazdák adminisztrációs terheinek csökkentéséért, a javaslatainkat pedig már el is küldtük az Európai Unió illetékes szerveinek. Emellett hazánk továbbra is kiáll azon alapvetése mellett, hogy a harmadik országban előállított és hozzánk érkező termékekre is vonatkozzanak ugyanazok a szabályok, mint az unió területén megtermelt élelmiszerekre. A magyar kormány továbbra is stratégiai szövetségesként tekint a gazdákra, és minden körülmények között minden eszközzel megvédi a termelők versenyképességét – hangsúlyozta dr. Nagy István.