Egyéni képviselői indítványra döntött Eger közgyűlése arról, hogy alakítsuk ki a bankkárytás fizetési lehetőséget a Katona téri parkolóházban. Mint mindig, az Evat Zrt. most is eleget tett a közgyűlési döntéseknek és megvalósította a kérést. Keddtől bankkártyával is lehet fizetni az épületben a parkolásért, emelve a szolgáltatás színvonalát – mondta Szűcs Tamás, az Evat igazgatója.