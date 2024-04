Lőrinciben az önkormányzat tavaly elevenítette fel először a májusfaállítás régi hagyományát. A Szabadság téri városközpontban felállított májfának főként a gyerekek örültek, mondókákkal és játékokkal köszöntötték az első igazi tavaszi hónapot.

A település más részeiben azonban már pár évvel korábban meghonosodott a szokás. Selypen a civil aktivisták, miután leszedték a húsvéti tojásfa díszeit, a kiszáradt törzset az ágakkal együtt a helyén hagyták, s most ezekre kerültek fel a színes pántlikák. Az idén is folytatódott a gyakorlat, csaknem kéttucatnyian a volt cukorgyári kultúrház parkjához vonultak, s szalagokat, valamint luftballonokat aggattak a gallyakra. A jó hangulatú esemény – amint Pálinkás Péter alpolgármesterrel az élen több önkormányzati képviselő is segédkezett a civileknek – jó hangulatú beszélgetéssel zárult. A díszítők ezt követően átautóztak a város másik végébe, a Mátravidéki Erőmű lakótelepéhez, ahol a hagyományteremtés szándékával ugyancsak felállítottak egy májusfát.

Az önkormányzat vezetése a tavalyi sikeren felbuzdulva természetesen ebben az évben is megtartotta a központi májfaállítást, május elsején pedig színes programokkal kedveskednek a helyieknek. A népi majális keretében délután 3 órától lesz Vitéz László bábjáték, BEB koncert, nyílt darts bemutató a frissen átadott teremben, majd fellépnek a Pitypang csoport kis néptáncosai és a bujáki hagyományőrzők. Őket a boldogi lakodalmas résztvevői követik, a programot pedig a Cimbaliband fellépése zárja.