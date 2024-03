Hamarosan megkezdődhet a naperőművek építése a visontai déli bányában, adta hírül a közösségi oldalán szerdán az MVM Mátra Energia Zrt. A közleményük szerint három, új naperőmű építése veszi kezdetét rövidesen, amellyel folytatódik a zöld energiatermelés a rekultivált bányaterületeken az MVM Zöld Generáció Zrt. és az MVM Mátra Energia Zrt. együttműködésével.

– Visonta bánya térségében a múlt évben befejeződött 30 hektárnyi terület rendezésével mára már közel 90 hektár vált alkalmassá további fotovoltaikus (PV) rendszerek telepítésére. Így további nagy naperőmű parkok építése fog megvalósulni, elsőként a visontai és pár éven belül a bükkábrányi térségben is. A korábban mindkét területre megszerzett környezetvédelmi engedély után a Visonta bányát érintő építési engedélyezési dokumentáció elfogadásra került. Kezdetét veheti három új naperőmű építése, melyek csatlakozási teljesítménye összesen 75 MW lesz és várhatóan jövőre folyamatosan ütemezve fognak megépülni, és zöld energiát termelni. A három park éves villamosenergia-termelése összességében közel 115 GWh lesz. Egy magyar háztartás átlagos villamosenergia-fogyasztása egy év alatt 2523 kWh. Ezek alapján több mint 45 ezer háztartás villamosenergia-fogyasztását is fedezheti a három új naperőmű egység. Az MVM Mátra Energia Zrt. vezérigazgatója, Vécsi György is kimagasló örömmel fogadta az engedélyek megadását. További napelemparkok engedélyezése jelenleg folyamatban van – áll az MVM Mátra Energia Zrt. Facebook-oldalán közzétett közleményében.