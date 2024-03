Idén a tavaszi óraátállítás március március 31-én (húsvétvasárnap) lesz. Ez azt jelenti, hogy hajnalban 2-kor 3-ra kell előretekerni az órát, tehát ezen az éjszakán egy órával kevesebbet alszunk. Ekkor kezdődik hivatalosan a nyári időszámítás és október 27-én ér véget.

Mivel húsvéthétfő is munkaszüneti nap, így talán ez is megkönnyíti majd az átállást.

A nyári időszámítás több mint százéves, az első világháború idején vezették be többek között az Osztrák-Magyar Monarchia területén, az Európai Unió pedig 1996-ban egységesítette - akkor került át a téli időszámítás kezdete az addigi szeptemberi dátumról október utolsó vasárnapjára.

Az eduline.hu arról számolt be, hogy óraátállítás eltörlése mellett "kampányol" a Magyar Alvás Szövetség is, ugyanis a szevezetre negatív hatást gyakorol az alvás és ébrenlét mesterséges megzavarása. Az sem egy elhanyagolható szempon, a középiskolások szokásai és alvásszükséglete egyébként is különbözik a többségtől.

A tizenévesek jellemzően később tudnak elaludni, mint a felnőttek vagy a fiatalabb társaik, ahhoz viszont, hogy kipihentek legyenek és a tanulmányaikra tudjanak koncentrálni, legalább 8-10 óra pihentető alvásra lenne szükségük. Éppen ezért lenne kedvező számukra a későbbi, 9 órás iskolakezdés bevezetése is, ezt azonban egy felmérés szerint a magyar szülők többsége nem támogatja.

