Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad tulajdonát képező lipicai és gidrán lovak is örökbe fogadhatók lesznek, írja honlapján az állami szervezet. Az örökbefogadás csak jelképes, az állat továbbra is az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad tulajdonában és területén marad. Magánszemélyek lipicai és gidrán csikókat két éves korig, jogi személyek lipicai és gidrán csikókat, illetve törzsméneket fogadhatnak örökbe, írja a Ménesgazdaság honlapja. Egy állatnak több örökbefogadója is lehet. Az örökbefogadás magánszemélyek esetén egy, jogi személyek részére három évre szól, mely meghosszabbítható. Jogi személy által örökbefogadott újszülött kiscsikó esetén, ha a csikó három éves korát betölti, az örökbefogadás automatikusan megszűnik.

Örökbe fogadhatók egyes lipicai lovak

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

A befizetett támogatást a Ménesgazdaság nem kizárólag az örökbefogadott állatra fordítja, hanem egy közös „csikóskalapba” helyezi és azt a lovak jólétére, élet- és tartási körülményeinek javítására, orvosi és genetikai vizsgálatokra, gyógyszerek beszerzésére és egészségmegőrzés céljára használja fel.

Magánszemélyek esetén az örökbefogadás minimális éves összege a csikó nemétől függetlenül 15 ezer forint forint, ezért a támogató oklevelet és fotót kap a csikóról, s évente egyszer meg is nézheti. A jogi személyeknek három csomagot kínálnak, 300 ezer, 500 ezer és egymillió forinttal lehet támogatni a ménesgazdaság munkáját. Nevüket egyebek között feltüntetik a ló boxán, az arany fokozatú támogatók molinót is kihelyezhetnek.

Jelenleg hét ló fogadható örökbe.