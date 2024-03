Beválasztották az egri származású Kovács Klaudia cannesi nyertes Brown Paper Bag című kisfilmjét a los angeles-i Valley Film Festival női filmrendezőket rivaldafénybe helyező külön rendezvényébe. Az Amerika Egyesült Államokban nem csak március 8., hanem az egész március a nőknek van dedikálva, tudtuk meg a rendezőtől. Az egri sikeres rendezőnő elmondta, ebből az alkalomból több rendezvénysorozat indult és indul, ami a nők munkásságára, kimagasló eredményeire koncentrál.

A női rendezők, producerek s úgy általában a filmesek helyzetéről is beszélt Kovács Klaudia, az egri sikeres rendező

– Ez egy 24 éves múltra visszatekintő fesztivál, amelyre a film 2022-ben kapott meghívást. A mostani, március 19-i programhoz az elmúlt, közel negyed évszázad produkciói közül válogattak – tájékoztatta portálunkat Kovács Klaudia. A 10 film közé tehát igen széles merítésből választották ki az egri származású rendező művét.

A Brown Paper Bag premierje a Cannesi Fesztivál Marché részeként debutált, Kovács Klaudia a Legjobb Rendező díjat nyerte el a Cannes-i Nemzetközi Telefonfilmes Szemlén. Egyébként ennek az elnöke – az Amerikai Filmakadémia tagja és a Diák Oscar részleg kiemelkedő személye – a magyar származású Lawrence David Foldes volt. Az afrikai miniállam Etioni királynője, Angelique Monet által alapított Artisan Festival World Peace Initiative – azaz a humanitárius filmek Cannes-ban megrendezett fesztiválján – szintén díjazták az alkotást, ott különdíjat érdemelt ki a film.

A film egy kaliforniai korosodó öregúrról szól, aki – egy váratlan fordulatból adódóan – megmutatja az igazi énjét. A film különlegessége, hogy nincs benne dialógus és így gyakorlatilag bárki számára érthető, legyen a néző bármely kultúra vagy nemzet szülötte.

Egri siker, női összefogás

A rendezőnőt a friss eredménnyel kapcsolatban megkérdeztük, szerinte miért van szükség a női rendezők munkáját támogatni, miért fontos, hogy extra finanszírozást kapjanak a nők által készített produkciók, illetve miért elengedhetetlen, hogy a nézőkhöz is eljussanak ezek a művek vagy kifejezetten keresse a közönség ezeket a filmeket. Meglepő adatot osztott meg velünk:

– Annak ellenére, hogy a lakosság több mint fele, a filmeknek csupán 30 százaléka készül női főszereplővel, vagy szól nőkről. Mintha a nők csak mellékszereplők lennének a társadalomban. Viszont a statisztikák szerint minél több a női rendező és producer aki lehetőséget kap, annál inkább demokratizálódik a női szereplők aránya, és egyben a szerepek minősége és mélysége is – hívta fel a figyelmet.

Azt is elmondta, az adatok alapján a filmiparban a 45 év feletti főszereplők közül minden tizedik ilyen korú férfi főszereplőre esik csupán egy női. A női rendezők hátrányos helyzete miatt alakult meg 27 éve az Alliance of Women Directors, vagyis a női rendezők szövetsége aminek több száz tagja van, többek között Kovács Klaudia is.

– Azok közül a filmek közül, ahol a fő szerepet nő játszotta, a filmek 37 százalékát nő is rendezte. Azok közül pedig amelyben nem volt női főszereplő, csupán a 4 százalékot rendezett nő. Az elmúlt 17 év statisztikáit tekintve a rendezőknek 6 százaléka volt nő, tavaly 12 százalékuk. Ez a szám nem azért ilyen alacsony mert nem lenne sok tehetséges női rendező, hanem azért, mert a nők nem kapnak lehetőséget gyakran még akkor sem, ha jobban kvalifikáltak, sok díjat nyertek már, és rendeztek is korábban sikeres filmet. Az Oscar történelmében díjazott 96 nagyjátékfilm közül 3 Oscar-nyertes rendező volt nő – tudtuk meg Kovács Klaudiától.

Elmondta, a nőknek a kockázati tőkéből is kevesebb jut, csupán 2 százalék, pedig mérések szerint hatékonyabban használják a rendelkezésükre álló forrásokat, többet képesek abból kihozni, mint a férfiak.

– Konkrétan azok a filmek, amelyekben több nő szerepel, vagy nő rendezi, azok több profitot is termelnek. Tehát minden jel arra utal, hogy a nőket emberként kezelni, ergo egyenlő bánásmódban részesíteni a művészetben és a filmiparban nem csak fair hozzáállás, de kifizetődő is! – mutatott rá Kovács Klaudia.