Kisbabát várni mindig nagy kihívás a családokban. Amilyen öröm a készülődés, annyi anyagi teherrel is szembesülnek a szülők. A kezdetekhez nyújtanak segítséget az ingyenes babacsomagok, amelyek sokat segíthetnek az újdonsült kismamáknak. Legtöbbször a csomagokban olyan edukációs anyagok vannak, amelyek jól jöhetnek a gyermek születésekor, de termékmintákat, eszközöket és kuponokat kaphatunk. Vannak olyan honlapok, amelyeken folyamatosan elérhetőek a kedvezmények, de akad olyan is, ami idővel megszűnik vagy szünetel, mert éppen elfogytak a termékek. Ezért is érdemes átnézni, hogy az adott időszakban mi érhető el. A hovege.hu összeállította a 2024-es listát.

Így rendelhetsz ingyenes babacsomagot (Illusztráció)

Fotó: Anna Sungatulina / Forrás: GettyImages

Babacsomagot a kismamáknak

A Pelenka.hu oldalon 2024.április 18-án, reggel 9 órától újranyitják a regisztrációt, így ismét esélye lesz 1000 kismamának a Babaváró csomag igénylésére. Nem árt, ha sietünk, az előző körben 30 perc alatt elfogyott minden csomag. Az érvényes regisztrációhoz és várandósgondozási könyvhöz kötött csomag ingyenes, a házhozszállítás viszont pénzbe kerül, egészen pontosan 2490 forintba. A csomagban termékmintákat és edukációs anyagokat találunk. A honlapon fel vannak tüntetve, hogy milyen kupon jár bizonyos termékek megvásárlásakor.

A Müller.hu oldalon a regisztrációt követően, a gyermek születése alkalmából a Müller postai úton exkluzív kuponfüzetet küld ki, számos kedvezménnyel, az egész család számára. Meg lehet jelölni a regisztráció folyamán, hogy igényt tartunk-e a pelenkázó szettre, és ha ezt bejelöljük, akkor a levélben fogunk kapni egy ehhez tartozó kupont, amit egy általunk kiválasztott üzletben fel is használhatunk a szett megvásárlására.

A MiniManó kedvezményhez előzetesen csatlakozni kell a Facebook-csoporthoz, amelynek feltétele, hogy valós fényképpel és valós névvel rendelkező Facebook profilja legyen a kismamának. Csak ebben az esetben tudnak felvenni új tagokat. A csoportbafogadás hosszabb időt is igénybe vehet, ezt ki kell várni türelemmel. Havonta 400 kismama online igénylését tudják feldolgozni, azaz heti szinten százat. Az ajándékcsomag egy MAM Anti-Colic cumisüveget tartalmaz és egy MAM Start cumit.

Promobox weboldalán ingyenes Babaváró és Édes Kisbabám csomag érhető el. Aki rendelkezik várandósgondozási kiskönyvvel és regisztrál a honlapon, azzal jogosulttá válik a csomagra. Az Édes Kisbabám mobil applikáció is létezik, itt is regisztrációval lehet a csomaghoz jutni. Országszerte az Alma gyógyszertárakban lehet a csomagot kiváltani.

A Welcome babymeglepetés ajándékokat tartalmazó ingyenes csomagot, edukációs anyagokkal országosan 114 szakrendelő és ultrahang diagnosztikai intézetben, kórházban adják ki.