– Ide tartozik a helyijárati buszközlekedés is, ahol az utasok igényeihez kellene igazítani a menetrendet, nem pedig más szempontokhoz. Szintén ide vág az utak, járdák állapota is. Többletforrások kellenek, hogy az emberek mindennapi közérzetét érintő, befolyásoló beruházások megvalósuljanak Felnémet városrészben is. Sorolhatjuk tovább az előttünk álló feladatokat: a Pásztorvölgy- és Vadrózsa utca, illetve a Hársfa- és az Almárvölgyi utca csapadékvíz elvezetése, aszfaltozási munkák a Berva lakótelepen, a felnémeti templomlépcső felújítása és még sok-sok egyéb feladat. Látható, számos munkát kell még elvégezni Felnémet városrészben és Egerben! Kérem, ahogy a mindennapokban, úgy 2024 június 9-én is tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazatukkal! – írta Bódi Zsolt.