Az egyik teremben a jóga és cardio edzés mellett többféle táncoktatás várta a mozgás szerelmeseit, az idősebb korosztálynak volt senior örömtánc, a társastáncon a cha-cha-cha alaplépéseit lehetett elsajátítani, és a salsára is sokan voltak kíváncsiak. Az előtérben sakktábla, ping-pong és csocsóasztal csalogatta az érdeklődőket, míg a küzdőtéren kialakított sarokban a többi között reflex- és mászófalat, valamint dartsot lehetett kipróbálni. A tollaslabdapályán csapatokban is lehetett bizonyítani. A gyerekeknek külön készültek a szervezők kapura rúgó és célba dobó feladatokkal, de népszerű volt az ülőfoci is.

A nagyszínpadon is sorra érték egymást a programok. Egyebek mellett az aerobichoz, a latin tánclépéseket tartalmazó fitnesz programhoz, a zumbához is lehetett csatlakozni, a biciklizés kedvelői pedig spinningen tekerhettek. Nagy volt az érdeklődés Katus Attila világbajnok aerobik sportoló úgynevezett best body edzése iránt is.