Grillcsirkében talált kábítószert a zsaru és kutyája

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi-technikai osztályának kutyavezetője, Kovács Tamás hosszú utat járt be azelőtt, hogy aktuális pozíciójára került volna. Pályafutása alatt is több rendőrkutyával dolgozott már, találtak már drogot grillcsirkében, disznóólban és borászatban is.

A Zsaru Magazin tett közzé egy összefoglalót Kovács Tamás zászlós, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi-technikai osztályának kutyavezetőjének eddigi pályafutásáról. A kutyavezető azt vallja, hogy nem dolgozik, hiszen számára az ebek képzése nem munka, hanem szenvedély. Mint írják, Kovács Tamás falun nőtt fel,ezét mindig voltak körülötte állatok. Olyanok is, amelyek a falusi környezetben természetesek, és olyanok is, amelyek némileg szokatlanok ugyanott. Például kutyák, macskák, nyulak, japán fürjek, galambok, aranyhörcsögök vagy zebrapintyek. Nemcsak az állatokat szerette, hanem a növényeket is. Ennek megfelelően mezőgazdasági szakközépiskolában tanult, általános kertész szakképesítést szerzett. Ennek ellenére, mégis rendőr lett. Nem azért, mert a zsaruk szolgálati feladatai közé tartozik a fák metszése vagy a szőlőlugasok permetezése, hanem azért, mert némelyeknek a kutyák képzése a feladat. Kovács Tamás kutyás rendőr lenni, elsőként azonban a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola növendékei közé tartozott, majd különféle budapesti rendőri állományokba, míg végül a XI. kerületben viszonylag fiatalon körzeti megbízott lett. Mindeközben vágyott vissza a vidéki környezetbe, és amikor adódott egy lehetőség, hogy a szülőfalujától nem messze, Bükkszéken körzeti megbízott lehet, élt vele. Később, 2009-ben beiskolázták, és kutyavezető-képzést tanulhatott a Rendészeti Oktatási és Kiképző Központ dunakeszi bázisán. Egy évvel később már saját szolgálati állata lett, egy belga juhász (malinois), akivel aztán elvégezte a járőrkutyás szaktanfolyamot is és körzeti megbízottként immár vele dolgozott. Együtt fogtak el erdőben rejtőzködő fatolvajt és több más bűnözőt is. Később a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságra került kutyavezetőnek. Grillcsirkében talált kábítószert a páros Most egy Dinah nevű kábítószer-kereső és nyomkövető német juhász gazdája. Azt mondják, különleges módszerekkel tartja karban a képességeit. Ő azonban úgy véli, hogy nincs ezekben a módszerekben semmi különös, legfeljebb az, hogy a gyakorlások életszerű körülmények között történnek, például más ebek mellett az utcán. Ez azért reális, mert a bűnelkövetők sem a világtól elzárt, steril helyen lopnak, rabolnak. Kábítószert pedig a gyakorlások idején olykor köztereken kell keresnie Dinah-nak, máskor galambházban vagy esetleg egy grillcsirke belsejében, egy autószerelő műhelyben vagy borászatban. Kovács Tamás szerint az a legfontosabb az, hogy négylábú társának különbséget kell tennie a munka és a játék között. Amikor munka van, nem törődik sem a környezetében lévő egyéb ebekkel, sem a sült grillcsirke csábító illatával. És hogy mennyire igaza van Kovács Tamásnak, hiszen talált már Dinah kábítószert disznóól mögött, vaskályhában, kutyák környezetében és egyéb szagokkal terhes területeken is. Megesett olyan is, hogy éppen egy nyomot követett városi környezetben, amikor egy idősebb asszony kicsi kutyája odament hozzá, hogy játszani hívja, de Dinah a fejét sem emelte fel a nyomról. Dinah legfantasztikusabb nyomkövetése pedig az volt, amikor a bűncselekmény helyszínétől öt és fél kilométerre vezette Kovács Tamást, úgy, hogy még egy négysávos út is keresztezte a nyomsávot. Ez a nyomkövetés tizennégy órával a bűntény után indulhatott meg, mégis meglettek a tettesek. Meglettek, mint mindig.

