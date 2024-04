Itt jegyezzük meg, hogy a fenti községek közül a két-két polgármester-jelölt egyike jelenleg is az önkormányzat első embere. Nagykökényesre is érvényes ez, azzal a különbséggel, hogy a hivatalban lévő polgármesternek eddig a valasztas.hu tájékoztatása szerint nincs riválisa, s itt a képviselő-jelöltek száma is mindössze négy.

Rózsaszentmártonban a jelenlegi polgármester, Sipos Jánosné korábban jelezte, hogy visszavonul a közélettől, mivel nyugdíjba megy, a székére az eddigi információk szerint négyen pályáznak, a képviselői státuszért pedig 14-en versengenek. Szűcsiben három polgármester- (köztük a mostani faluvezető) és 12 képviselőjelölt indul.

Zagyvaszántót és Kerekharasztot azért hagytuk a végére, mert ezekben a községekben a jelenlegi polgármestereknek egyelőre nincsenek ellenlábasaik. Haraszton hat, Szántón pedig kilenc a képviselő-jelöltek száma.

A fenti adatok természetesen még változhatnak, hiszen a jelöltállítás határideje május 4-e.