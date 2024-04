Idén is folytatódik az a trend, hogy a nyugdíjba vonulás évének meghatározó jelentősége van a nyugdíj összegének alakításában: minél későbbi évben igényli a nyugdíját a jogosult, annál jobban járhat, még nagyon hasonló életpályák esetén is. Ez nem csak a korbetöltött öregségi nyugdíjra, hanem a nők kedvezményes nyugdíjára is érvényes összefüggés.

Ezért azoknak a nyugdíjigénylőknek, akik idén teljesítik a nyugdíjuk feltételeit, vagy a korábban már teljesített feltételek alapján idén kívánják igényelni a nyugdíjukat, életbevágóan fontos, hogy képesek legyenek optimálisan időzíteni a nyugdíjmegállapításuk kezdőnapját- hívja fel a figyelmet a nyugdíjguru.hu oldal.

Ha Ön nem tudja, hogyan kell ezt megtennie, érdemes a területileg illetékes nyugdíjfolyósítót megkérdeznie, mikor, hogyan és mit kell tennie annak érdekében, hogy a nyugdíja összege az Ön számára legkedvezőbb módon alakulhasson.

A napokban jelent meg a Magyar Közlöny, amelyben már szerepelnek a friss valorizációs szorzószámok. A rendelet március 31-től hatályos. Sokan várták már a kihirdetését, hiszen akiknek 2024-ben állapítják meg a nyugdíját, azok a szorzó alapján tudhatják meg, hogy pontosan mekkora összegre számíthatnak. Az idei nyugdíjmegállapítás során a tavalyinál 14 százalékkal magasabb valorizációs szorzókkal kell a nyugdíj alapját képező életpálya átlagkereset összegét kiszámítani.

A nyugdíjszámítás során az 1988. január 1-jétől a nyugdíjazás kezdő időpontjáig kifizetett nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereseteket veszik figyelembe. Ezt hozzá kell igazítani a mai jövedelmek értékéhez, ez a folyamat a valorizáció.

Mi jelent ez azok számára, akik idén vonulnak nyugdíjba?

Ha valaki 2024-ben megy nyugdíjba, akkor a valorizálás a 2022-es és az azelőtti átlagkereseteket veszik figyelembe és igazítják a 2023-as kereseti szintekhez. Ez a folyamat azt eredményezi, hogy azok, akiknek a nyugdíját olyan évben állapítják meg, amelyben magasabb a valorizációs szorzószám, mint az azt megelőző évben, jelentősen nagyobb juttatásra tehetnek szert.

A nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámításához a kormánynak minden év márciusában meg kell határoznia a tárgyévi valorizációs szorzószámokat. 2024-ben március 28-án jelent meg az erről szóló rendelet, amelyet a Magyar Közlöny 38. száma tartalmaz.

Kérdés, mi van azokkal, akik 2024-ben mentek nyugdíjba, de még a friss valorizációs szorzó kihirdetése előtt?

Az utólag meghatározott valorizációs szorzók azokra is érvényesek, akiknek már megállapították a nyugdíjat ebben az évben (2024. januártól március végéig). Az érintettek számára nyugdíjelőleget határoztak meg, és csak a szorzók kihirdetése után állapítják meg a pontos, végleges összegeket. Ha a nyugdíjelőleg alacsonyabb volt, mint a most kiszámított összeg, akkor sem kell aggódni: visszamenőleg is jár, az idősek utólag meg fogják kapni a “rendes” nyugdíjukat.

