Baráth Zoltán színész, rendező, színháztörténész, drámapedagógus, bibliaoktató, a 25 éven át működő Babszem Jankó Gyermekszínház alapítója és művészeti vezetője, a Gárdonyi Géza Színház gyermekelőadásainak színész-rendezője, a színház dramaturgja, aki fáradhatatlan energiával és alázattal dolgozik a gyermekekért, színházi nevelésükért. Saját bevallása szerint mindig is színész szeretett volna lenni. Gyermekkori álma valósult meg azzal, hogy a Gárdonyi Géza Színház színpadán bújhat bele különböző karakterekbe. A Babszem Jankó Gyermekszínház évtizedei alatt olyan interaktív, rendhagyó és klasszikus előadások létrehozásában működött közre kezdeményezőként, melyek a különböző művészeti ágak felismerhető ötvözésével, sajátos nyelvezetével egy jellegzetesen babszemes" stílussá forrták ki magukat. A Gárdonyi Gáza Színházban színpadra vitt előadásokban is fontosnak tartja, hogy a gyerekek igényesen kialakított és humorral átszőtt történetekben gyönyörködhessenek, színpadon, tantermekben, vagy óvodai csoportszobákban egyaránt. A gyermek- és ifjúsági produkciók mellett nagy figyelmet szentel a tradicionális, felnőtteknek készülő igényes szórakoztatásnak. Munkáját, szabadidejét tevékenyen áthatja az empátia, az emberekkel, a környezettel való törődés fontossága. Baráth Zoltán értékteremtő tagja az egri kulturális életnek, és szívén viseli lakhelye, Egerszalók közösségi életének ápolását is.