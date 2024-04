Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hivatalos honlapján jelentette be a nemzetközi hallgatók legismertebb és legnépszerűbb rendezvénye, a Global Cooking Night elnevezésű esemény újraindulását. A programra, amely április 16-án lesz legközelebb, április 4-ig lehet jelentkezni. Ez az esemény nemcsak a különböző kultúrákat és az azokhoz kapcsolódó szokásokat mutatja be, hanem a hagyományokat is megismerhetik az érdeklődök. Természetesen finomabbnál finomabb nemzetközi ételeket is kóstolhatnak majd a résztvevők. A legfinomabb étel címért is versengenek majd a nemzetközi főzőesten.