A Pecaverzum most arról írt, hogy Czifra Antal, alias Cifi, a HiCarp-Pontycentrum csapattársa folytatta a horgászatot, és április 27-én, szombaton felül tudta múlni előző napi teljesítményét.

– Czifra Antal horgásztársunk már elkápráztatott bennünket egy gyönyörű tükrössel, mely a legnagyobb hitelesített tükrös jelenleg ezen a vízen. Azonban tudta überelni ezt is. A reggeli órákban ugyanis új Tisza-tó rekordot állított be. Hosszú fárasztást követően egy 31,50 kilogrammos tőpontyot sikerült megszákolnia – jelentette be a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.

A társaság kollégái a fogást hitelesítették, és megvizsgálták a halat. Ekkor kiderült, hogy ugyanaz a példány, amelyet 2023. május 11-én az I. International Wild Carp Challenge (IWCC) versenyen megfogott Gebei Béla 30,37 kilogrammal, és amely egészen idáig állt a képzeletbeli dobogó első helyén.