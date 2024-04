Tavaly ősz óta egy kifejezetten izgalmas hobbival bővült az időtöltésünk párommal és a barátainkkal, ugyanis elkezdtünk kijárni pályázni. Van egy versenypálya Monor mellett, az M-Ring, ami nagyjából egy egy kilométeres hosszúságú zárt pálya. Nevezési díj ellenében, helyszíni regisztrációt követően lehet kipróbálni a pályát, saját autóval.

Ezen a helyen vasárnaponként szokott lenni nyílt nap, ami azt jelenti, hogy ilyenkor bárki kimehet a pályára, aki szeretne. Mi tavaly ősszel voltunk ott először, és annyira megtetszett a hely, hogy azóta is visszajárunk. A múlt héten vasárnap voltunk negyedik alkalommal és ebben a jó időben szinte nyári szünetben éreztük magunkat. Nagy csapat gyűlt össze, tizenöten mentünk összesen, és közülünk öt autóval mentek a pályán. A depóban két sátrat állítottunk fel és mindenkinek volt összecsukható horgászszéke is, hogy teljes legyen a kényelem.

Egész napra mentünk ki, tehát reggel hét órakor indultunk otthonról, hogy a kilenc órási pályanyitásra felérjünk és legyen helyünk is, majd este fél hatkor indultunk haza, pályazáráskor. A szikrázó napsütés mindannyiunkat megkapott, úgyhogy nap végére a sok élmény mellett egy kis színt is összeszedtünk. Nagyon jó volt látni a fiúk örömét, akik mentek a pályán, és mi is egymás után ültünk be melléjük a kocsiba, hogy elvigyenek minket egy-egy körre. Ez egy olyan csapatépítő program, ahol mi ugyanúgy tudunk örülni a fiúk hobbijának, mint ők annak, hogy velük vagyunk.

