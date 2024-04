Sulinetwork-díjban részesült Pap Andrea, a Pétervásárai Tamási Áron Általános iskola tanárnője.

A Sulinetwork-díj szakmai elismerésben 2012-től azok a pedagógusok és oktatási szakemberek részesülnek, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a digitális írástudás fejlesztésének pedagógiai-módszertani támogatásához, valamint az info-kommunikációs technológia újszerű oktatási alkalmazásainak elterjesztéséhez.

A díjról április 17-én az Oktatási Hivatal online megrendezett IX. Országos Szaktanácsadói Konferenciáján értesült.

A díjat minden évben legfeljebb három pedagógus nyerheti el. A díjazottak közül legalább ketten a közoktatásban gyakorló pedagógusok, és egyikük lehet olyan szakember, aki szakmai tevékenységét az oktatás más területein fejti ki a közoktatás javára.

Idén immár tizenegyedik alkalommal adták át az elismerést. Hasonlóan a korábbi évekhez most is három szakember kapta meg a díjat, akik a szakmai kitüntetés mellett egy kisplasztikát is kaptak, amely Szanyi Borbála szobrászművész alkotása.

A három díjazott szakember egyike Pap Andrea tanárnő, akire diákjai és kollégái is nagyon büszkék! - adták hírül a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola közösségi oldalán.

A laudációban ez áll: Pap Andrea Anikó, angol-magyar szakos tanár 2007-ben szerzett angol-magyar szakos tanári diplomát az egri Eszterházy Károly Főiskolán. A főiskola elvégzése után a Lenkey János Általános Iskola Egerszóláti Tagiskolájában tanított, illetve 2008-2009-ben angol tanári mesterképzésben vett részt ugyancsak az Eszterházy Főiskolán. 2009 szeptemberében kezdett tanítani a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában, ahol jelenleg is dolgozik. Folyamatosan figyelemmel követi a megújuló pedagógiai módszereket, számos szakirányú továbbképzésen igyekezett elsajátítani az új tudáselemeket és alkalmazni azokat a mindennapi oktatási tevékenységében.

Az érdeklődési köre széles, mely magába foglalja a nyelvoktatást, a nyelvtanulást, a környezetvédelmet, a túravezetést, a futást és nem utolsó sorban a digitális kompetenciák fejlesztését is. Számos oktatói-nevelői munkában részt vesz, iskolai műsorokat állít össze, nyelvi versenyekre készíti fel tanulóit, házi angol versenyeket, témaheteket szervez. 2016 óta vesz részt aktívan az eTwinning Programban és az Erasmus+ programban is. Más országok pedagógusaival dolgozik együtt az eTwinning digitális felületén, diákjaival közösen 30-nál is több projektet indított, vagy vett részt ezekben. Több projekt is megkapta mind a nemzeti, mind az európai minősítést, a projektcsapatok pedig minden évben indulnak az eTwinning Magyarország Versenyen, ahol mindig kiemelkedően szerepelnek. 2020-től a Prosuli Yettel weboldalán hozott létre digitális kurzusokat pedagógusok és diákok számára azzal a céllal, hogy különböző digitális eszközökkel tegye színesebbé, hatékonyabbá az oktatást. 2023-ban az egyik legrangosabb hazai pedagógus kitüntetést, az Apáczai Csere János-Díjat vehette át.

Szívből gratulálunk az elismeréshez!