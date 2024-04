Ezután Szijjártó Péter Szókovács Péterrel, a Városom, szeretlek Egyesület és a Fidesz-KDNP gyöngyösi polgármesterjelöltjével beszélgetett a múzeumot zsúfolásig megtöltő közönség előtt. A miniszter bevezetőként elmesélte, hogy amikor 10 éve felmerült a külügyminiszteri kinevezésének lehetősége, akadt, aki azzal biztatta az elfogadására: ez a legjobb állás, háború úgysincs.

– Ehhez képest most két év eltelt úgy, hogy háború szomszédságában élünk. Ez alatt a két év alatt bizony hatalmas erőfeszítéseket kellett tenni annak érdekében, hogy ne legyünk részesei ennek a háborúnak. Azért igényelt ez nagyon jelentős erőfeszítéseket, mert ma Európában a politikai vezetők – nem az emberek – között egy nagyon komoly háborús pszichózis jött létre. Európai politikusok hősködnek, teszik ezt egy másik nemzet tagjainak az élete árán. Ugyanis mindaz az európai stratégia, és mindazok az európai döntések, amelyek az elmúlt két évben megszülettek a háború kapcsán, azok súlyos emberéleteket követeltek, és hozzájárultak ahhoz, hogy egy európai országot gyakorlatilag romba döntenek. A helyzet az, hogy az európai stratégia totális kudarcot vallott. Gazdaságilag az elfogadott szankciók jóval nagyobb károkat okoznak az európai országoknak, mint az orosz gazdaságnak. Kudarcot vallott az európai stratégia emellett politikailag is, mert az unió és az európai országok vezetői elvesztették a komolyságukat a világpolitikában. Kudarcot vallott emberileg is, mert soha ilyen messze nem volt még a béke esélye, mint most – emelte ki Szijjártó Péter.