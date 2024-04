– A városban rengeteg házi kedvenc él, az önkormányzata pedig fontosnak tartja és folytatja a ”Kutyabarát város” programot, hiszen a cél az, hogy Eger igazi kutyabarát hely legyen, a kutyatulajdonosok a kijelölt területeket a lehető legkényelmesebb körülmények között használhassák – adta hírül a város hivatalos oldalán. Közlésük szerint a Lénó Kft. a Nagylaposi kutyafuttató területének önkormányzattól történő megvásárlásával a városban 1 kutyafuttató felújítására, valamit 2 új kialakítására vállalt kötelezettséget.



– Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy ennek keretében felújításra került az érsekkerti és megkezdődött a Malomárok utca mögötti salakos pálya területén egy új kutyafuttató kialakítása. A helyszínen már kiépítették az ivókutat, de emellett utcabútorok, kutyaürülék-gyűjtők és hulladék gyűjtőedények is kihelyezésre kerülnek, a kis-és nagytestű kutyák számára pedig 1-1 darab ugró akadály is helyet kap. A munkálatok várhatóan 3 hét múlva fejeződnek be – írták a beruházásokról.