Gyöngyöshalászon szerdán Fiatalok Gyöngyöshalász Fejlődéséért néven 9 taggal megalakult a Fiatalok Tanácsa, adta hírül Pásztor János polgármester. Mint mondta, a mintát a községben immár 7 éve sikeresen működő Idősek Tanácsa adta ehhez. A fiatalok célja az, hogy a településen élő kortársaik igényeit, ötleteit, javaslatait összegyűjtve segítsék a polgármester munkáját.

– A tervek szerint a Fiatalok Tanácsa havi egy alkalommal ülésezik, amely alkalmak nyilvánosak, és azokon bármely gyöngyöshalászi lakos részt vehet, ötleteit, javaslatait településünk, intézményeink, környezetünk fejlesztése érdekében előadhatja. Az ülés állandó meghívottja a polgármester. A tanács vezetője, Gelics István képviselőjelölt emailben is várja az itt élők ötleteit. A Fiatalok Gyöngyöshalász Fejlődéséért már megfogalmazott több fontos, a közeljövőben megvalósítandó tervet. Ilyen a játszótér területének zárhatóvá tétele két kiskapu elhelyezésével a gyermekek biztonsága érdekében. Az óvoda elé 2 nagy figyelemfelhívó Vigyázat, gyerekek! Kresz-tábla kihelyezését is szükségesnek tartják. További terveik a tájház óvodára néző falának mesedekorációs festése, valamint a Jövő útja faültetési program. Ez utóbbi révén minden gyöngyöshalászi gyermek világrajöveteléről egy-egy facsemetével is megemlékeznénk, amelyek a vasúttól kifelé menő utunkat fogják díszíteni – részletezte Pásztor János.