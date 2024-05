– Most, hogy a piactér második üteme is elkészült remek környezetben készülhettünk hagyományos, lassan kétévtizedes pünkösdi rendezvényünkre – mondta Varga István, Egerszalók polgármestere. Elmondta, a kezdettekkor még rengeteg vendégház is csatlakozott a rendezvényhez, most 10 helyen főznek a faluban egymásnak és a turistáknak, a barlanglakásoktól a falu két széléig sütöttek-főztek. A szakmai zsűri ilyenkor végigjárja az összes helyszínt és végigkóstolja az étlapot. A zsűrit idén Baráth Zoltán és Tóth Levente színművész valamint Varga István polgármester alkotta. Baráth Zoltán ismertette is a szokatlanabb, különleges ételeket, akadt eredeti olasz recept alapján készült lasagne, volt halász halászlé és kajmak, de kemencében, sárgarépával tűzdelt káposztaágyon sült sertéscsülök is kóstolhattak, a helyi Trófea vendéglő külön készült erdélyi, vajdasági és felvidéki ízekkel.