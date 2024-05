– Szociológus lévén mindig is a szociális ügyekkel, kérdésekkel foglalkoztam – mondta Kórózs Lajos, az MSZP alelnöke, korábbi vármegyei országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón kedden Egerben. Kiemelte, a téma az MSZP programjában kiemelt helyen van, majd KSH adatok alapján kijelentette, az ellátottak száma csökken de az idősek aránya növekszik.

– Heves vármegye öregszik, nem a legsúlyosabban, de ezen az úton halad. Akik ledolgoztak egy életet, azoknak tisztes időskor jár, pénz és természetbeni ellátás tekintetében is – mondta, majd adatokat sorolt, melyekből azt a következtetést vonta le, hogy arányaiban kevesebbet fordítanak az idősekre 2010-hez képest.

– Az árak mindig a keresetekhez igazodnak, éppen ezért az élelmiszerár infláció a nyugdíjasokat és a nagycsaládosokat érintette leginkább. Be kell vezetni a 400 eurónál nem kevesebb európai minimálnyugdíjat. Emberhez méltó életet nem lehet élni 160 ezer forintos havi jövedelemből. A városokban jól strukturált a segítségnyújtási hálózatra van szükség, erre kevés a forrás. 8 olyan járás van, ahol nincs bentlakásos idősotthon, s a férőhely is kevés. Át kell alakítani az uniós források hozzáférését, hogy az önkormányzatok közvetlenül is pályázhassanak. Ehhez Brüsszelnek is energiát kell fordítani az apparátusa, az ellenőrzés bővítésére.

Pál György az MSZP, DK, Párbeszéd polgármesterjelöltje kiemelte, Egerben szükség van a szociális intézményekben a férfőhelyek bővítésére, az otthoni gondozás kapacitásbővítésére és arra is, hogy az önkormányzat elősegítse az aktív időskort a civil szervezetek megerősítésével.