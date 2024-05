– Az ásatások folytatódtak! Május harmadikától ötödikéig számos előrelépést tettek a régészek és önkénteseik. A régészeti ásatásokat az érdeklődők is előszeretettel látogatták. Rákóczi Gergely, a munkálatot vezető régész mesélte el a kíváncsi turistáknak a templom történetét, illetve mutatta be a legújabb felfedezéseket – számolt be a Dobó István Vármúzeum.

Rákóczi Gergely régész az ásatás helyszínén Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk korábban, már előkerült az északi fal csaknem 2 méter hosszú szakasza és a templom alapozási síkja is.