Csuhány Bence, a Fidesz-KDNP Heves vármegyei listavezetője folyamatosan járja a vármegyét, s eről időről időre beszámol közösségi oldalán. Mátraderecskéről úgy ír, Forgó Gábor komoly eredményeket ért el, polgármester úr keményen megdolgozott a sikerért.

Csuhány Bence Mátraderecskén

Forrás: Csuhány Bence - Heves vármegye/Facebook

– A palóc településen látványos a fejlődés, a közösségi rendezvények összetartják a helyieket. Területfejlesztési forrásból új bölcsőde épült, korszerűsítették a vízelvezetést, s egyéb pályázatokkal is sikeresen éltek: megújult az óvoda épülete, konyhája és játszóudvara, járdákat újítottak fel, elektromos autót és traktort is beszereztek. Forgó Gábor elkötelezetten dolgozik Mátraderecskéért. Arra biztatom a település lakóit, hogy tiszteljék meg bizalmukkal a következő 5 évre is – írta.

Felderbőt is meglátogatta, ahonnan azt közölte, Jakab Ernő polgármester hivatali ciklusában TOP területfejlesztési forrásból új egészségház és bölcsőde épült, és teljes körűen megújult az óvoda épülete. A biciklisek nagy örömére a Tarnamenti kerékpárút is érinti a települést.

– Újabb fontos dolgok készülődnek Feldebrőn. Jakab Ernő és csapata sikeresen pályázott a központi konyha felújítására, ahol naponta 150 adag ételt főznek majd szociális ellátásra, illetve a gyermekintézményeknek, s egy éttermi részt is kialakítanak. Jó hír továbbá, hogy megújul a Kossuth út és a Szabadság tér burkolata, így itt könnyebbé és biztonságosabbá válik a közlekedés – részletezte.

De mások mellett Novajra is eljutott.

– Fontos, hogy a település az elmúlt ciklushoz hasonló ütemben fejlődjön, ezért kérem az ott élőket, hogy június 9-én Demkó Gábort támogassák szavazatukkal. Gábor minden követ megmozgat Novajért, számos fontos, sokak életét érintő fejlesztés kötődik a nevéhez. Ilyen egyebek mellett az árvízcsökkentő záportározó kialakítása és a helyi művelődési ház belső energetikai korszerűsítése is. A lendület nem törik meg, már újabb nyertes TOP pályázatokkal is büszkélkedhet polgármester úr: a megítélt forrásból hamarosan szabadtéri színpadot létesítenek, az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló épületegyüttest építenek, valamint elkezdődik a szolgálati lakás, a napköziotthonos óvoda és gondozási központ korszerűsítése is – írta.