– Török Zsolt már két ciklusban volt körzeti képviselője a Felsővárosnak, most újra megméreti magát az ellenzéki összefogás támogatásával – mondta sajtótájékoztatón pénteken Pál György, aki az ellenzék közös polgármesterjelöltje Egerben.

„Kampányfák” helyett zöld megújulást sürget az összelenzéki jelölt a Felsővárosban

Forrás: Szabadi Martina/Heves Megyei Hírlap

– A zöld város, a zöld lakótelep nemcsak azt jelenti, hogy választások előtt sűrűbben nyírják kicsit a füvet, vagy elültetnek pár kampányfát. Vagy a faltólfalig fullra térkövezett Dobó térre kiraknak pár konténeres díszfát, bokrot. A zöld gondolat azt is jelenti, hogy a tiszta levegő, a környezet megóvása érdekében energetikai korszerűsítéseket is végrehajtunk vagy támogatunk. Így a Felsővárosban élőket is érinti, hogy az Fidesz-kormány alatt leállított panelszigetelési, energiakorszerűsítési programot újra kellene indítani – mondta Török Zsolt képviselőjelölt. Kiemelte, helyben is szeretnének tenni a zöld gondolat és az energiamegtakarítás sikere érdekében.

– Ezért épületkorszerűsítési zöld programot indítunk! A távfűtéses lakások évi 200-300 ezer forintos fűtésköltségét jelentősen lehet csökkenteni fűtéskorszerűsítéssel, épületszigeteléssel. Ehhez önkormányzati, állami források biztosíthatók, az EU-s források megszerezhetők. Így pénzt takarítunk meg, és gyermekeink környezetét is óvjuk, energiát takarítunk meg. Mert a legolcsóbb energia az el nem fogyasztott energia. Épületszigetelés, nyílászárócsere, fűtés korszerűsítés helyi vállalkozók bevonásával, de a sarokszelep, radiátorszelep reális áron és nem 20-30-oros túlárazással, mint a jelenlegi városvezetés idején történt a Lenkey háznál! A megújuló energia bevonása napelem, de nem a 20-25 aranykoronás földeken! Szeretnénk bevonni már a tervezési szakaszban a társasházak, lakásszövetkezetek képviselőit vezetőit és lakosságot, mert mi a párbeszédben hiszünk. Párbeszéd a lakossággal, és a képviselőkkel is, a mostani kocsmai szintű kiabálás helyett – fogalmazott.

– Az energetikai korszerűsítésekbe be tudunk vonni olyan forrásokat, amiket eddig Eger parlagon hagyott. Minél több, közvetlen EU-s támogatást kell hozni Egerbe, erre lehetőség fog nyílni a jövőben, hiszen az EU-nak is kiemelt fontosságú az energetikai rendszerek korszerűsítése – tette hozzá Pál György.