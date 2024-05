Vannak az életünkben nehéz időszakok, amikor semmi nem jön össze, amibe belekezdünk. Szeretnénk előrelépni, és minden megteszünk az ügy érdekében, de aztán az utolsó pillanatban a sors úgy dönt, hogy mégsem adja meg nekünk azt, amit szeretnénk. Ez sokkal nehezebb abban a helyzetben, mikor egyáltalán nem rajtunk múlik a jó végeredmény, mert egy kívülálló döntésétől függ minden.

Minden okkal történik, én ezt vallom, de van, amikor már nem találom azt az okot, ami miatt sorra siklanak ki a ügyek a kezeim közül. Nehéz. Egy idő után már nincs mibe kapaszkodni, már nem merek hinni, sem remélni, mert félek a koppanástól. Nem terhelhetek mindent a körülöttem lévőkre, mert azzal nekik is ártok, ha azt látják, hogy összeomlok. Ugyanakkor nem tarthatok mindent magamban sem, muszáj vagyok megbeszélni és terhet átadni, különben a végeredmény ugyanaz lesz – összeomlok.

Muszáj haladni előre, ha egy dologban nem tudok lépni, a másikkal kell törődnöm, ha abban sem tudok előremozdulni, akkor egy következő célt kell találnom. Nem hagyhatom el magam, és nem engedhetem meg magamnak, hogy csak a problémákat lássam, különben leterít a depresszió. A megoldást kell keresni és véghez vinni, még akkor is, ha az fáj. De a legfontosabb az, hogy adjunk magunknak időt és fogadjuk el a segítséget. Nem szabad, és nem is kell minden terhet egyedül cipelni, meg kell tanulni valamennyit átadni, és meg kell tanulni lerakni, elengedni is.



