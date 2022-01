A Grassalkovich-kastély dísztermében tartott ünnepségen a Pro Cultura kitüntető emlékérem Hatvan város kultúrájáért elismerést Kassa Andrásné, a hatvani Ady Endre Könyvtár igazgatóhelyettese vehette át.

Horváth Richárd polgármester ünnepi köszöntőjében kiemelte, nagy elismerés illeti az intézményekben dolgozó kulturális munkatársak teljesítményét, hiszen üres könyvtár múzeum vagy művelődési ház nélkül mit sem érne munkájuk. Kiemelte, hogy a városban megjelent egy olyan réteg, amely igényli a kultúrát, így hálával tartoznak azoknak, akik őrzik és népszerűsítik a hatvani értékeket. A most kitüntetett Kassa Andrásné a hatvani Ady Endre Könyvtár könyvtárosa, több mint négy évtizede tevékenykedik a könyvtárban. 1981-től a központi könyvtár gyermekkönyvtárában vezető beosztásban dolgozik, 2020 novemberétől az intézmény igazgatóhelyettese is. Nevéhez fűződik többek között a Könyves Kalandok, a Könyvjelző – 100 könyves olvastató játék és az Irodalmi udvar nyári napközis kézműves foglalkozássorozat is.