Szabó Edit, a könyv szerkesztője, újságíró, borszakértő, a borsmenta.hu gasztromagazin főszerkesztője és Upor László, a regény fordítója, dramaturg, műfordító, egyetemi tanár elmesélték, nem volt kis falat a Sztálin borospincéje című könyvhöz kapcsolódó munkájuk, de mindketten élvezték. A házaspár Bolyki Jánossal, az egri Bolyki Pincészet vezetőjével folytatott izgalmas beszélgetést a kötetről.



A bemutató elején Upor László röviden ismertette a történetet – felébresztve ezzel sokak kíváncsiságát, és meghozva a kedvet a könyv elolvasásához. Adott egy ausztrál borkereskedő, aki egyszer csak hírét veszi annak, hogy valahol Grúzia titkos vidékein van egy borospince, ahol egy nagyon értékes, több tízezer palackból álló, felbecsülhetetlen értékű borkészlet rejtőzik. Az utolsó orosz cár gyűjteményét a II. világháború idején kimenekítették Szentpétervárról, s egészen Grúziáig vitték. Az ausztrál borkereskedő ennek a készletnek ered a nyomába, abban a reményben, hogy megszerzi a palackokat, s majd nagyon sok pénzért elárverezi azokat.



A cselekmény több szálon fut, három ország is szerepel a könyvben: Grúzia, Franciaország és Ausztrália. A regény elején sokáig időzünk Grúziában, az 1990-es évek végén. Megtudtuk, hogy azokban az időkben ott az emberek íves karabélyokkal közlekedtek, és nem átallták azokat használni.

A mű középpontjában az utolsó orosz cár, II. Miklós luxuskategóriás borai állnak, melyeket a II. világháború idején Sztálin titkos helyre rejtett. Ennek a felbecsülhetetlen értékű gyűjteménynek a történetéről és a borokról beszélgettek az eseményen.



– Sosem lehet tudni, hogy aki hozzád közelít, azért teszi, mert vendégszerető és meg akarja neked mutatni ­Grúzia összes kincsét, vagy azért, mert úgy gondolja, hogy nem a legjobb helyen vagy. ­Ebbe a vad Grúziába érkeznek meg ausztrál hőseink, hogy ­megnézzék, valóban létezik-e az értékes borgyűjtemény – fűzte hozzá Szabó Edit.



A szerkesztő megjegyezte, amikor elkezdte olvasni a kötetet, folyamatosan az volt az érzése, hogy ez egy fikció. Upor László is őszintén elmondta, a mai napig az az érzése, hogy ez vagy egy fantasztikus, elképesztően valószínűtlen igaz történet vagy egy ügyesen összeeszkábált kitaláció. Azt meg kell hagyni, hogy a leírások és a fekete-­fehér fotók alapján nagyon hitelesnek tűnik a történet, azonban a kötetet olvasva végig megmarad a kétség, hogy nem ügyes átverésről van-e szó a szerző részéről.

A bemutatón megemlítették: maga a könyv szerzője, a történet középpontjában álló borkereskedő is kétséggel fogadta, hogy valóban egy régi gyűjteményről van-e szó. Azonban egyszer csak leszűrte a tanulságot, hogy szerinte egy ilyen, minden részletében kidolgozott „öregítés” ilyen sok palackra nem érné meg, és nem is lenne lehetséges­.



A beszélgetés közben a Derce zenekar csodálatos játékával grúziai hangulatot idézett a könyvtárban. Tilki Katalin grúz nyelven énekelt a reménytelen szerelemről, közben Kecskeméti Balázs nagybőgőn és Ősz Gábor gitáron kísérte – képzeletben elrepítve ezzel a résztvevőket a történet egy távoli világába.



Ezután visszatértünk hőseinkhez, akik sok megpróbáltatás után lejutnak a pincébe, ott megtalálják a borokat, melyek közül néhányat elvisznek Ausztráliába. A könyvben szereplő palackokról a címke leázott, így meglehetősen nehéz meghatározni az eredetiségüket. Vannak azonban módszerek, amelyek segíthetik a beazonosítást. Igazán meggyőző tények támasztják alá, hogy a borok eredetiek és igaziak.



– Hacsak nem átverés az egész könyv – utalt Upor László már nem először arra, hogy a teljes történet felvet néhány kétséget. Hozzátette, nem mondják, hogy átverésről van szó, csak nehéz a tények hitelességét igazolni.



A beszélgetést azzal zárták, hogy a történet zseniális, a felbecsülhetetlen értékű borkészlet elképesztő történelmi múlttal bír, és a könyv olyan izgalmas, hogy szinte letehetetlen. Olyanokat is magával ragad a történet, akik egyébként nem foglalkoznak borokkal – őket a fordítói és szerkesztői lábjegyzetekkel próbálták meg eligazítani a hegy levének világában. Kiemelték, a legtöbben egyszerre elolvassák a könyvet elejétől a végéig. A remek történetekkel átszőtt könyvbemutató végén a Bolyki Pincészet kiváló borait kóstolhatták meg az érdeklődők.