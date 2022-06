Ábry Zoltán szervező elmondta, az utcazene-fesztivál fontos lépcsőfok a zenészeknek, célja, hogy a formációk ismertséget szerezhessenek. A látogatók 14 helyszínen szembe találták magukat a kultúrával a belvárosban.

Eredmények:

Az Utcazenészek Versenye Egerben idei közönségdíjának nyertese: ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣Before The Last

A legjobb szóló/duó szakmai díját kapta: ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣Králik Bea

A legjobb együttesnek járó szakmai díjat kapta: Before The Last

A legjobb hangszeres, szakmai díj: VSK

A legeredetibb utcai performance szakmai díját kapta:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Gulliver Gang

Legjobb énekhang: Esthee

Az egri önkormányzat által finanszírozott és a Kulturális Kreatívok Egyesület által üzemeltetett Egri Ifjúsági Zenei Program felajánlásaként idén a szakmai zsűri a mezőnyből három egri, vagy egri kötődésű zenekart díjazott, egyenként százezer forinttal. Az összeget klipforgatásra, hangfelvétel-készítésre, vagy koncertszervezésre fordíthatják.

A nyertesek:

Komjáthy Balázs

Cantus Agriensis Kórus

KIAD