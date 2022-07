Veres Tünde, a fesztivál szervezője az első öt év mérlegét vonta meg.

– Öt évvel ezelőtt még csak reménykedtünk abban, hogy jó az ötlet, jó az irány, hogy a falvakban is van igény a klasszikus zenére, és lesz folytatás - emlékezett vissza Veres Tünde. - Ma már biztosak vagyunk abban, hogy ilyen értéket felmutató rendezvénynek fontos szerepe van. A három templom csodálatos környezetében öt év alatt 17 koncerten összesen 19 művész és 6 konzervatóriumi hallgató lépett fel, s közel ezer érdeklődő jelent meg a programokon. Ezek a számok is azt igazolják, hogy van értelme a küldetésünknek, a klasszikus gitárzene és a kortárs magyar muzsika népszerűsítésének. Az idei rendezvényünket tekintve, büszkék vagyunk arra, hogy Csáki András Liszt Ferenc-díjas gitárművész, egyetemi docens két napon keresztül mesterkurzusokat tartott az érdeklődőknek az aldebrői népházban. Nagy sikerként értékeljük, hogy Bögös Dániel gitárművész, a fesztivál művészeti vezetője pénteken az M1 televízióban élő adásban mutathatta be a rendezvénysorozatunkat. Meglepetésünkre már az idei első koncerten mintegy 140 néző volt kíváncsi Ács Dominika fuvolaművész és Bögös Dániel előadására. A Németországban élő Németh Klaudia hét hónapos kisbabájával érkezett a hosszú útról, hogy koncertet adhasson a hazai közönség előtt. Hálásak vagyunk, hogy stabil támogató háttérrel rendelkezünk. Idén már meglepetéssel is készültünk számukra: kiemelt támogatóinkat sorszámozott bronz emlékplakettel köszöntjük évente. A díjakat Laczik Csaba és Laczik Attila szobrászművészek készítették és ajánlottak fel. Az első két bronzplakettet Wingendorf János, Aldebrő polgármestere és Birgenstok István, a helyi német nemzetiségi egyesület elnöke kapta, mert a 2018-as kezdettől bizalmat szavaztak nekünk, és minden ötletünket támogatták – foglalta össze Veres Tünde.

Wingendorf János, Aldebrő polgármestere és Birgenstok István, a helyi német nemzetiségi egyesület elnöke a La­czik Csaba és Laczik Attila szobrászművészek készítette bronz emlékplakettet kapta a fesztivál támogatásáért.

Az V. Debrői Gitárnapok támogatói voltak - Magyar Falu Program, Leader Program, Nemzeti Kulturális Alap, Aldebrő község önkormányzata, Német Nemzetiségi Egyesület Aldebrő-Tófalu, Feldebrő község önkormányzata, Kovács Tamás, az aldebrői és a feldebrői római katolikus templom plébánosa, Koós Ede , a kerecsendi római katolikus templom plébánosa, Hoór Kálmán, a Motívum Eger Építész Iroda vezető tervezője, Gecse István, a feldebrői Hárs pincészet tulajdonosa, Macz Péter aldebrői vállalkozó, a verpeléti Villa Gulia Vendégház, Füzesabonyi tévé és munkatársai, Laczik Csaba és Laczik Attila szobrászművészek, továbbá önkéntes segítők.