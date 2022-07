– Öt hónap után sikerült a folytatás, mert azért mi közben dolgoztunk a könyvtárban, a járvány enyhülésével, szerencsére, nálunk is nagy számú rendezvényen kellett helyt állnunk. Szabó Dénes kollégámmal úgy beszéltük meg, hogy a nyár ideális időszak lenne az új kliphez, hiszen akkor születnek a slágerek, na, meg uborkaszezon is van, ilyenkor sokan ki vannak éhezve az újdonságokra. Most is egy, az interneten található, ingyenesen felhasználható alapzenét használtunk. Szabó Dénes írta ennek a dalnak is a szövegét, és a gitárszólamot is ő játssza, és még énekel is. A klipet Berzsényi Gergely forgatta a Credo Media részéről. A helyszínek a gyöngyösi uszoda, a város Fő tere és egy belvárosi kis utcája. Próbáltunk a mediterrán hangulathoz illő háttereket válogatni. Mivel nincsenek tengerpartjaink, a helyi strandon forgatni poénnak is jó volt – foglalta össze Jakab Zsolt.