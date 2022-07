Ötödik alkalommal rendezik meg hét végén a Debrői Gitárnapokat.

– Célunk a klasszikus gitárzene népszerűsítése. Nemzetközi versenyeken díjazott fiatal magyar művészek ingyenes koncertjeire várjuk az érdeklődőket – mondta el portálunknak Veres Tünde, a programsorozat szervezője.

Kiemelte, hogy az idei esemény egyik ­különlegessége, hogy Csáki András Liszt Ferenc-díjas gitárművész ingyenes mesterkurzusokat tart szombaton és vasárnap reggel 9-től az aldebrői népházban, ahová mindenkit várnak, aki szeretne belehallgatni az órákba.

Aldebrőn 15-én és 17-én este 7 órától, Feldebrőn 16-án 19 órakor, és ráadásként aznap még Kerecsenden 16 órakor is lesz előadás. A koncerteket a templomokban rendezik meg, és Aldebrőn a templomkertben is kivetítik a műsort.

A gitárdallamokon túl fuvolaszó is felcsendül. Ács Dominika, Bögös Dániel, Seres Borbála és Németh Klaudia adnak hangversenyt. A programsorozat népszerűségét bizonyítja, hogy már az előző években is sokan érkeztek az ország különböző részeiből.