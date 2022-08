Elkezdődött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gólyatábora Tiszafüreden. A nyár utolsó közös bulijára hívták a leendő elsősöket, hiszen az egyetemi évek egyik legfontosabb állomása a gólyatábor. Az együttlét az ismerkedésről, a tájékoztatásról, a szórakozásról szól. Sportprogramok, játékok, vetélkedők, gólyatánc és reggeli torna is színesíti a programot. A szervezők a szeptember 2-ig tartó tábor alatt több fellépővel is kedveskednek az ott pihenőknek, de az egyetem cheerleaders csapata is számos érdekességgel is készül, mint ahogy azt meg is osztották saját Instagram-oldalukon.

A gólyatábor a buli és szórakozás mellett természetesen az informálódást és tanulást is segíti, hiszen minden évben a vezetőség is megtiszteli jelenlétével a gólyákat, így a hallgatók már ekkor megismerhetnek leendő oktatóik közül néhányat. A tábor alatt pedig a rókaszülők lesznek azok, akik hasznos információkkal ellátják gólyacsemetéjüket, hogy melyik oktatónál van katalógus, kinél milyen számonkérésre számíthat, vagy hogy melyek a legjobb egyetemi rendezvények.