A gálaműsor két részből állt, az elsőben főleg a zenéé és az irodalomé volt a főszerep. Elhangzottak próza- és versrészletek, a zenéket pedig úgy válogatták össze, hogy fölidézzék azt a korszakot, amelyben Gárdonyi Géza élt, és elhangzottak zeneművek azok közül is, amelyeket az író szeretett. Gárdonyi ugyanis szerette a dalt, a nótát is. Ellenpontozták Gárdonyi kritikus szemléletét, megidézték transzcendens vízióját, de problémáit is az ország helyzetével. A második részben a táncművészet kapott főszerepet, a GG Tánc Eger adott elő részleteket bemutatóikból.

A Gárdonyi Géza Színház november 11-én mutatja be darabját Gárdonyi Géza Isten rabjai című művéből.