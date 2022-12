Óriási, darun függő light boxok adnak derengést a térnek, a köd pedig sejtelmességet, azon kívül, hogy jótékonyan eltakarja a környező havas területeket. Először fát hoznak, akadályokat, majd gázpalackokat és egyéb eszközöket, nagy a sürgés forgás a téren, míg végül előbb a tatár harcosok kisebb csoportja foglalja el helyét, majd megérkeznek a hadvezérek is, a főnök Batu kivételével, neki későbbi jelenetekben lesz szerepe. A színészek ezúttal mongolok, most nincsenek itt magyar statiszták sem. Kis közbevetés: a színészek otthon ismertek, felénk nem, nincsenek sztárallűrjeik, mozognak a faluban, a boltba is rendszeresen betérnek, nincsenek különleges igényeik. Igaz, birkavágás már volt, tudtuk meg Soós Pétertől, a film rendezőjétől. Pár szót egyébként tudnak már magyarul és udvariasság jellemzi a filmesek bázisát. De visszatérve a forgatási helyszínre: két tábortűz ad különleges színt az embereknek, mellette vidámság, zenehallgatás, éneklés és forró tea szürcsölése zajlik, míg nem következik egy rövid megbeszélés a tolmács segítségével, majd föl nem harsannak az angol vezényszavak.

Több jelenetet is rögzítenek az éjszaka folyamán, amelyek egy olyan eseménysorhoz kapcsolódnak, amikor üzenet érkezik a kánnak, de van egy kis ünneplés is, a 13. századi, a harcokban részt vett katonák módján persze. Ez az éjszaka egyébként kulcsfontosságú Batu döntésében, amikor arról határoz 1242 telén, hogy hadával kivonul Magyarországról. Mondhatjuk, hogy egy sorsfordító éjjel ez az ország szempontjából. Az eseménysorból az első jelenetet vették föl, a tatár hadvezérek mentek a parancsnoki sátor felé, ezt többször kellett elismételni, hogy a több jó közül kiválasszák a legjobbat. Ezután kis pihenő, majd a berendezések átállítása következett.

Nem könnyű a színészek és a stáb dolga, hideg is volt, apró szemekben esett a köd, vagy az eső, rendszerint hajnal fél három körül kerülnek ágyba ilyenkor. Ezután kell kipihenniük magukat, hogy a közös étkezést követően délután fél négy körül már újra készen álljanak a feladatra. A mongol színészek egyébként örülnek a hónak, hiszen hazájukra emlékezteti őket, ott is fehér lepel borítja most a tájat, csak éppen nálunk sokkal melegebb az időjárás, mint feléjük, így ott nem volna élmény most a szabadban forgatni, pedig a film tervezésekor még volt szó mongóliai helyszínről. Amikor e sorokat írom, Ulánbátorban éppen mínusz 24 Celsius fokot mutatnak a hőmérők.