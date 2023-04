A vámosgyörki közösségi ház Mesekuckó programsorozatának legutóbbi foglalkozásának témája természetesen a versek voltak magyar költészet napja alkalmából, tájékoztatta portálunkat Balogné Ványi Diána, a művelődési ház vezetője.

– Először is a legénykék mondták el, ők milyen versekkel locsolkodtak húsvétkor. Ezt követően József Attila gyermekverseket hallhattunk eredeti formában, majd Lackfi János tollából. Ezek után biztattuk a gyerekeket egy pár soros saját szerzemény megírására. Nem is sejtettük, milyen remek művek születnek. Természetesen a mese most sem maradhatott el, illetve egy kis kézművesedésre is szántunk időt – foglalta össze Balogné Ványi Diána.