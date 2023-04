– Az Isten megteremtette a világot, majd az embert, de a törvényt is adott, hogyan éljen az ember. Rábízta az emberre, hogy elfogadja ezt a törvényt vagy sem. Az ember nem fogadta el, mert úgy gondolta, maga is tudja az életét irányítani úgy, hogy az kiteljesedjék. Ez a világ rendjének megromlásához vezetett. Amikor Isten látta ezt, elküldte a Fiát valóságos emberként, hogy megjavítsa a világot. Jézus kijelentette, hogy az Isten az életet azért adta, hogy az létezzék. Az az élet, amit az örökkévalóságban akar az Isten nekünk adni, már itt a földön elkezdődhet, ha az ember akarja és keresi életében a jó megoldásokat, ha Isten szerinti életet próbál élni. Mindenkinek lehetősége van, hogy Istentől fogadja el az életet, vagy különféle elgondolásokat talál ki. A különböző életfelfogásokban megtalálhatjuk az igazat, de a hamisat is. Az Életfa egyértelműen jelen van a Bibliában. Szükséges, hogy az életet vállaljuk. Ma sok ember az életet csak minimálisan akarja vállalni. A mai nap az életet tanítja számunkra, fogadjuk el ezt a tanítást – emelte ki a tiszteletbeli kanonok, Ötvös András.

Ezután a 2022-ben a községben született hét kislány és kilenc kisfiú neveit tartalmazó táblácskát az édesapák közösen helyezték el az Életfánál, Ötvös András pedig megáldotta és megszentelte azt. Az ünnepség után a jelenlévők a Garagulya Gólyalábas Társulat műsorát láthatták - kalács és bor mellett. Majd a művelődési házban a Varnyú Rita vezette húsvéti tojásfestésen vehettek részt, a táncos lábú érdeklődők pedig Balog Edina és zenekara révén táncházban vigadhattak.