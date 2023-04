– Jó, hogy a dokumentumfilm fesztiválnak mi egriek is részesei lehettünk. Megrendítő filmeket láttam magam is egy háborús övezetben felcseperedő kisfiúról, vagy épp a svédek Covid kezeléséről. Visszatérve az egyetemi életre, összeegyeztethető a tanítás a filmkészítéssel?

– Keresem azt az egyensúlyt, amely még mindkettőnek kedvez. A filmkészítői és az egyetemi tanári tevékenységet ugyanazzal a teljességgel igyekszem folytatni, de egyidőben csak egy dologra lehet figyelni. Sok helyen látni, hogy elegendő megoldás a „mintha”, a „jó lesz az így is”. De nem elég, és nem lesz jó, ha beérjük ennyivel. Az Egyetem falain belül, az órákon egymásra is kell figyelni és nem csak a monitorokra. A filmeket moziban kell nézni, és ehhez meg kell mentenünk a régi filmszínházainkat. Megmenteni pedig úgy tudjuk, hogy használjuk őket, elmegyünk a ritkán látható, értékes filmekre, amiket például a drága Mezeiné Éva hoz el szerda esténként, a hetente egyszer működő Urániába. Ennek a mozinak a működtetésére egy minden korosztályt kiszolgáló, pazar tervet adtunk be a Városházára az Egyetem nevében, amihez nem tudtak érdemben hozzászólni, nyilván ezért nem válaszoltak rá.

– A film, a tv, később az online életmód vette át az olvasás szerepét. A mai fiatalok sokkal többet ülnek a képernyő, telefonjuk előtt, mint olvasnak.

– Képekkel foglalkozom, keresem a megvilágító erejű képeket. Egy most futó órámon éppen közzéteszem az évek során gyűjtögetett „galériámat”, és csak remélni tudom, hogy a hallgatóknak is annyi örömük telik benne, mint nekem. A jelentkezők száma miatt inkább kétszer egymás után megtartom az órát, mert kisebb létszámú csoportokban figyelni is jobban lehet. De még ezeken a „képtörténeti” órákon is olvasunk. Az olvasással megszerezhető élmény a képeknél is mélyrehatóbb, az olvasás által ismerhetjük fel a teljes élet lehetőségét. A képek rajtunk kívül vannak egy látómezőben, az olvasás „képei” pedig valahogy bennünk keletkeznek, lélekké válnak. Akármilyen anyaggal is foglalkozunk, alkimistának kell lennünk. Az anyagot, amivel dolgozunk, át kell lelkesítenünk, teljes valónkkal jelen kell lenni abban, amit csinálunk. De erről bizonyára a városban „őshonos” borászok is tudnának mesélni.

– És ez más művészeti ágakra is érvényes lehet…

– Egy zeneszerzővel beszélgettem a napokban, aki azt mondta, hogy ő nem azért szerez zenét, hogy az érzelmeit kifejezze, vagy megmutassa az embereknek, hanem azért, hogy más tudatállapotba hozza őket. Ennek megfelelően a zenéje is meditatív, beéri kevesebb hanggal, sok csönddel, és a zenéje által valóban érzékelhetünk egyfajta megtisztulást.

– Úgy tudom, hogy több filmterve is előkészületben van. Mik a közeli tervei?

– Írtam egy forgatókönyvet Kertész Erzsi Labirintó című meséje alapján, ami egy varázslatos könyv, egy másik tervem pedig a mai világ apró, hétköznapi történéseiből, küzdelmeiből szőtt, modern „Isteni színjáték”. Nem sietek velük, hagyom, hogy érjenek, de azért előbb vagy utóbb ezek a munkáim is elkészülnek. Egy bizonyos kor után, ez megtörtént, az ember már nem megváltani akarja a világot, de beéri azzal is, ha rájön, hogyan lehetne kevesebbet ártani neki. Amikor tanítok, vagy amikor belekezdek egy filmbe, ugyanazt érzem, ugyanaz jár a fejemben. Egy nagyobb összefüggésben, egy nagyobb egészben végül is minden tevékenységnek ugyanaz a tétje: hogyan lehetne a magunk kis malmai helyett a világ malmára hajtani a vizet?