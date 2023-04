Dr. Simonovics Ildikó, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa a Magyar menyasszony kiállításról beszélt, amely decemberben nyílik meg az intézményben. Fölidézte, februárban bemutattak egy adatbázist és már van benne 1100 böngészhető esküvő, közel 3000 fotóval, ezeken nyomon lehet követni a divatot. Az esküvő a legnagyobb nap, a korai fotóknál a műtermeket fiatal párok lepték el, meg kellett ezt az eseményt is örökíteni. Családfakutatásnak köszönhetően ma már sok esetben megtudhatják a muzeológusok, ki van a képen. A párok elhelyezkedése, érzelmek sugárzása sokat elárul a korról, ahogy a kéztartás is a családi viszonyokról. A városiak esküvői ruhái a korszak divatját képezik le, a báli ruhákhoz vannak közel. 1900-ból már van népviseletes fotójuk is, vannak szabadtériek. Évtizedenként mutatta be a menyasszonyi ruhák változását, az 1920-as években például a gazdasági válság miatt is rövidült a ruha hossza, eltűnt a fűző. A férfiak ruháját elegáns visszafogottság, minőségi alapanyag, harmónia jellemezte egyre inkább. Mint mondta, kutatások is indultak a projekt kapcsán, fotókat, koszorúkat is gyűjtöttek a 30-as 40-es évekből. A következő évtizedeket ismertetve elmondta, a menyasszonyok a legsötétebb rákosi korszakban is tündököltek, de például 1944. decemberében is tartottak esküvőt, Budapest ostromakor. Később a ruhák egyszerűsödtek, más lett a fejdísz, fátyol, színesedtek is a ruhák. Az utóbbi években egy-egy jelentős történelmi ruhadarabot is megidéztek. Bemutatta egy boldogi házaspár (Zsíros István és Mistett Erzsébet) fotóját is, akik 1956-ban házasodtak össze és vaslakodalmukkor is készült róluk kép.