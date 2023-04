Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház szervezésében a hagyományokat folytatva harmincadik alkalommal vette kezdetét a Miénk a tér Összművészeti Minősítő Fesztivál. Az április 17-től 21-ig tartó versenyhéten több mint nyolcszáz tehetséges tanuló mutatkozik be a Forrás színpadán néptánc, népzene, tánc, komolyzene, könnyűzene és színház kategóriákban. Hétfőn néptánc és népzene, kedden tánc, szerdán könnyűzene, csütörtökön komolyzene, pénteken pedig színház kategóriában lépnek fel a fiatalok. Kezdetben egynaposnak és csak általános iskolások számára hirdették meg a versenyt, később már középiskolások is jelentkezhettek. A diákok általuk szeretett és művelt műfajokban mutatkozhatnak be.