Átadták a felújított Orbán házat és a hozzá kapcsolódó komplexumot Szilvásváradon. Az önkormányzat 384 ezer eurónyi európai uniós támogatásból, Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési pályázatból vitte végig a beruházást, de emellé a tervezettnél több önerőt, 25-30 millió forintot is hozzá kellett tenniük.

Szaniszló László polgármester elmondta, a tájház korábban a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, majd a Dobó István Vármúzeum kezelésében volt, múzeum működött benne, majd a 2000-as években a község hasznosította, cserépedény kiállítást rendeztek be benne, 2008-2009-től kezdve pedig megtöltötték élettel. 2018-ban gondoltak merészebbet, s végül a Via Carpatia Egyesülettel kezdtek együttműködésbe, akik megtalálták a pályázathoz gombaszögi partnerüket. Gombaszögön az Andrássy kastélyt újította föl egy helyi egyesület és egy vállalkozás egy hozzá tartozó másik régi épületben kávézót, s szálláshelyet nyitott.

Szaniszló László a beruházásról részletezve kifejtette, a pályázati pénzből fölújították az Orbán házat és a hozzá tartozó két melléképületet, egyikben jegypénztár, másikban kovácsmúzeum és agyagozó foglalkoztató található. Régen állt egy csűr is az udvaron, amelyet már korábban elbontottak, ennek helyére épült egy a környezetbe illeszkedő új csűrépület, amely kiállításoknak és rendezvényeknek is otthont ad. Csinosították az udvart, hátul pedig őstörténeti kiállítást rendeztek be, több korszak jellegzetes épületeit, felszereléseit ismerhetik meg a látogatók. A hat állomásból álló őstörténeti tárlatot Regős József, az újabb kori helytörténetit Gál András mutatja be az érdeklődőknek, mindketten szívügyüknek tekintik a helytörténeti kutatásokat. Szaniszló László elmondta, bevontak egy vállalkozót is a pályázatba, a kalandparkot, ifjúsági szállást működtető Hegyvidék Outdoor Kft. egy jurtatábort létesített a szomszédos telken.