Gyermeknapi mulatságra hívja a hevesi lurkókat az önkormányzat május 27-én Heves-Alatkára – írja a Hevesi Hírprtál. Az idei Eperfesztivál keretében megrendezett program 10 órától késő délutánig kínál a legkisebbeknek elfoglaltságot sok-sok izgalommal, derűvel és kacagással. Többek között Orsi koncertje, meglepetés fellépő, kézműves foglalkozások és játszóudvar gondoskodik arról, hogy a gyermekek aktívan és tartalmasan tölthessék a napot.

A térség legnagyobb gasztrofesztiválja nem csupán a felnőtteknek, de a gyerekeknek is jó szórakozást garantál. A gyermeknapi mulatság az iskola udvarán egész napos programkavalkáddal várja a kicsiket.

Molnár Orsi bizonyítottan unatkozásmentes, interaktív, humoros zenés műsora, és meglepetés fellépő is szerepel a palettán, de lesz buborék show, pónilovaglás, népi játékok, lufihajtogatás, arcfestés és csillámtetoválás. Az ügyesebbek kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek, a bátrabbak a kalandparkban találnak elfoglaltságot, a szerencsésebbek pedig kincsekre lelhetnek. Fellép még a nap során V-Tech és Szikora Robi és az R-GO is.

Heves önkormányzata minden családot szeretettel vár az ingyenes fesztiválra, melyhez buszjáratokat is biztosít a városháza elől 9 óra 30-tól óránként 20 óra 30-ig, és vissza Alatkáról 10 órától óránként 24 óráig.