– Mindannyian nagyon szeretjük Noszvajt, így örömmel teszünk érte – fogalmaz Szabó Péter abban a közleményben, melyben bejelentette, hogy indul a polgármesteri székért a következő ciklusra is. Hozzátette, a faluszeretet, szakmaiság, tapasztalat és kapcsolatépítés motiválja, az elmúlt években egyébként Noszvajra rendegetegen költöztek, a polgármester tudatosan dolgozott a falu fejlesztésén.

– Lokálpatrióta vagyok, azaz olyan ember, aki felelősségteljesen és önzetlenül tesz a falu közösségéért. Továbbra is érzem magamban a lendületet és a tettre készséget mindehhez! Angol és olasz idegen nyelveken beszélő okleveles egyetemi közgazdász vagyok, több éves vezetői tapasztalattal. A kreatív ötletek, a felelős tettek embere vagyok. 10 év tapasztalatom az önkormányzatiságra, az elindított projektekre vonatkozóan, valamint az ezidő alatt kialakult kapcsolatrendszerem biztos eszköz a kezemben arra, hogy Noszvaj fejlődését továbbra is fenntartsam és jövőbeli sikerességét garantáljam – írta, majd felsorolta, mely válalásait sikerült megvalósítania a ciklusban.

– Büszke vagyok arra, hogy a képviselő-testülettel közösen szinte minden 2019-ben megfogalmazott ígéretet betartottuk, vagy jelentőset léptünk előre a cél érdekében! Megújult a Kossuth út és oncsai járda, a Cserépi út, Alkotmány utca, II. Rákóczi Ferenc út, Bocskai utca, Várkúti út és egyéb kisebb útszakaszok. Összesen 7 km utat újítottunk fel. 2020-ban sikeresen megtörtént az óvoda bővítése, 2023-ra elkészült és működésre átadtuk a 2 csoportos bölcsődénket. A Borházat és a Gazdaházat felújítottuk. Elnyert pályázatunk van a teljes Mátyás-tér helyreállítására 700 millió forint értékben! A Patak parti piactér 2020-ra elkészült, a romos terület rendeződött.

A református templom melletti parkoló tér rendezése 2021-ben készült el – sorolja az eredményeket a polgármester.

A noszvaji skanzen látványterve

Forrás: Beküldött fotó

Kitért arra is, hogy évente szemétszedéseket kezdeményeznek a patakmeder és az utak mentén. Évente 1 millió forintot fordítanak közterületi fásításra, 2021-ben pedig megépült a műfüves sportpálya az iskola területén, jelenleg zajlik a Szabadidőpark építése a sportpálya területén, illetve kiemelte, hogy a helyi rendezvények forrásait is jelentősen növelték, majd további választási ígéreteivel folytatta.

– Iskolai ökokert kialakítása - gyakorlókert kialakítása az iskolások számára: ez az igény menet közben az iskola részéről átalakult, a területen játszótér és egyéb rekreációs terek alakultak ki. A költségvetést a Covid, a háborús veszélyhelyzet és az energiaválság időszaka alatt is egyensúlyban tartottuk, jelentős éves fejlesztések mellett is! – hangsúlyozta.

Megújult továbbá Síkfőkúton a gát és a piac előtti patakmeder, a síkfőkúti és az óvodai játszóteret is felújították, megújult az egészségügyi központ, a hivatal belseje, összesen 1 milliárd forint értékben történtek beruházások.

Kitért arra is, hogy a következő ciklusban családbarát településpolitikára fókuszálna, tervben van egy sport és szabadidőpark létrehozása, közösségi ház kialakítása a sportöltözőből illetve Noszvaj egyház közösségeinek és közösségépítő civil szervezetek támogatása.

Szintén terv az Eger-Noszvaj közti út felújítása, a belterületi utak és vízelvezetők további fejlesztése, Szomolya-Noszvaj közti kerékpárút kialakítása rácsatlakozva a Dél-Bükk kerékpárútra, a Mátyás-téri skanzen megnyert pályázatának felelős megvalósítása, az Attila-forrás tavának és környezetének rendbe tétele, a rendezvényekre szánt költségvetés növelése a minőségnövelés érdekében.

Szabó Péter és dr. Pajtók Gábor

Forrás: Beküldött fotó

– A fent felsorolt fejlesztések megvalósítása - legfőként az Eger-Noszvaj közötti út felújítása - nagyon erős lobbi tevékenységet igényel, amire most megnyílhat a lehetőségünk! Dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője egy rendkívül megtisztelő felkéréssel fordult hozzám, látva a Noszvajon elért eredményeket. Megkért, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjeként csatlakozzam csapatához, és vállaljak részt tágabb hazánk, Heves Vármegye további fejlesztésében a Heves Vármegyei Közgyűlés leendő tagjaként. A felkérést tisztelettel elfogadtam, de a megvalósításhoz az ön szavazatára is szükségem lesz! Ezért június 9-én, ha a Heves Vármegyei Közgyűlés pártlista szavazólapján a Fidesz-KDNP-re szavaz, azzal engem is segít abban, hogy a vármegyei közgyűlés tagja legyek! – fogalmazott Szabó Péter polgármesterjelölt és vármegyei képviselőjelölt.