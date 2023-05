Fejes Lőrinc, kiskörei szakaszmérnök hozzátette, most visszatekintenek a múltba. Elmondta, 1967 és 1973 között épült a vízlépcső, s ma is hazánk legnagyobb vízgazdálkodási létesítménye.

– Kihívásokkal teli évtizedek voltak, de jól állták a sarat az itt dolgozók – emelte ki. A tárlaton Tisza-parti életképekkel, az élővilággal lehet találkozni, a cianid vagy a hulladékszennyezésről is láthatóak kiállítási tárgyak.