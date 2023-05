Jubileum 1 órája

Ötvenedik születésnap a Tisza-tónál: programokkal ünneplik a Kiskörei Vízlépcsőt

A Tisza-tó körül most minden a Kiskörei vízlépcső megépítésének évfordulójáról szól most, természetesen Kiskörén is.

Érdemes a hallépcsőhöz is ellátogatni az év bármely szakában Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal az együttműködő partnerek részvételével Tisza-tó 50 címmel a jubileumi évre emlékezve rengeteg eseménnyel készül. Magyar Csilla, Kisköre polgármester már több ízben elmondta, az idei év számos fantasztikus programot tartogat a Tisza-tó szerelmeseinek. Mint megtudtuk, hamarosan elkészül az online rendezvénynaptár, amelyet minden lehetséges platformon közzétesznek.

Ám van, ami már biztosan tudható. E hét szombatján 9 órától a Madarak és Fák Napja alkalmából Tisza-tavi Vízisétány túrára várja a Hortobágy Nemzeti Park Igazgatóság az érdeklődőket. Az indulás helyszíne a poroszlói Fűzfa Kikötő. Hétfőn 10 órakor a tiszafüredi Kiss Pál Múzeum, Kisköre önkormányzata és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) együttműködésében egyedülálló kiállítás nyílik Kiskörén, a Ring-a-tó Szolgáltató és Rendezvényházban. Ugyanezen a napon a Kötivizig tulajdonában lévő értékes gyűjteményekből nyílik tárlat a kiskörei szakaszmérnökségen.

A szervezők már korábban közölték, hogy konferenciák is tarkítják majd. Az első ilyenre jövő héten kedden kerül sor. A Tisza-tó védelmi rendszerének rekonstrukciójáról rendez szakmai beszélgetést a Kötivizig, ahol megemlékeznek a Kiskörei Vízlépcső 1973. március 16-án történt átadásáról is. A vízügyi konferenciát a Kiskörei Szakaszmérnökség előtti parkban emléktábla avatás követ. Ezen közreműködik Miklósa Erika, művésznő, aki a Tisza-tó Nagykövete lett.

Szerdán a Jász-Nagykun-Szolnok és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságok szervezésében zajlik majd az országos rendőrségi váltófutó csapatverseny, melynek versenytávja 64,5 kilométer lesz. Ez a nap a sport jegyében telik majd, hiszen a City-Gas Tiszafüredi Kajak-Kenu Sportegyesület szervezésében valósul meg a Tisza-tó Triatlon Sárkányhajó verseny. Szombaton pedig kétkerékre pattannak néhányan a jubileumi bringatúrára. A Tisza-tó fejlődéséért dolgozó állami és civil szervezetek, politikai döntéshozók, vállalkozások, önkormányzatok képviselői több mint tíz éve kerekezik körbe a tavat a Tisza-tó Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódóan minden év májusában. A kezdeményezés célja, hogy ráirányítsák a figyelmet a Tisza-tavi térségre, annak élővilágára, a környezettudatos gondolkodás fontosságára, a helyben előállított termékek sokszínűségére és egy jókedvű bringatúrán együtt ünnepeljék meg az 50 éves Tisza-tavat. Májustól májusig ünnepelnek A kiskörei vízlépcső ebben az évben ünnepli átadásának ötvenedik évfordulóját és jövőre lesz ötven éve, hogy az erőművet üzembe helyezték, s ezt méltó módon ünneplik. Májustól májusig tartó programsorozatot képzeltek el úgy, hogy a társszervezetek, a Tisza-tó települései megmutathassák magukat. A jubileumi évben online rendezvénynaptárral, szeptemberben Kiskörén Tisza-tó Expóval, vetélkedővel, ünnepi akciókkal, látványosságokkal, úgymint a kiskörei vízlépcső fényfestése, kvízjátékkal, Tisza-tavi Kalandgyűjtő Útlevéllel és egyéb meglepetésekkel készülnek. Emellett Kiskörén készülnek még a városnapra, mely háromnapos lesz, június 30-tól július 1-ig tart majd.

