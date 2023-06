A Petrényiné Juhász Judit által vezetett csoport a művelődési házban iskola szakköreként működött, a helyi iskola diákjaival. Három évtizede folyamatosan készültek a műsorok, a nagyobb ünnepek, települési rendezvények kapcsán, örömet és szórakozást jelentve a helyieknek. A csoport első generációja egy televíziós paródiával tűnt ki, még közvetlenül a rendszerváltást követően a felsőtárkányi majálison. Később egy iskolai karácsonyi műsorban életképeket mutattak be Jézus életéből a legkorszerűbb mozgásszínházi elveknek megfelelve. Végül, a Millecentenárium évében a honfoglalás előtti mítoszokat elevenítették fel színházi eszközökkel: Álmos vezértől a csodaszarvas mondáján keresztül Emese álmáig. Egy kosztümös darabot is felidéztek Bolondos királyság királyi bolondság címmel, melynek különlegessége, hogy a település zenei tehetségeit is szerepeltette a produkcióban. Mindezeket a műsorokat Kakuk Pál települési képviselő film- és videófelvételeinek köszönhetően tudták felidézni a május 27.-i ünnepségen, melyen egykori és mai színjátszók vettek részt. A csoport tagjait és művészeti vezetőjét Szántósi Rafael polgármester köszöntötte meleg szavakkal, és jubileum alkalmával virággal. Az együttes a mai napig sikerrel szerepel a megyei bemutatókon, ahonnan arany ezüst minősítéssel és különdíjakkal tértek vissza. Legutóbb az Országos Weöres Sándor Színjátszó Fesztiválon szereztek ezüst diplomát, s a Miénk a tér megyei bemutatón az idén aranyat kaptak.

Petrényiné Juhész Judit köszönetet mondott a település önkormányzatának, hogy segítették az alkotó munkában, és családjának is, hogy támogatták ebben a nem kis áldozatot jelentő hivatásban. Mindenekelőtt régi és mai színpadosait üdvözölte, akik eljöttek, s akik- elmondásuk szerint- egész életükre kiható élményekel gazdagodtak az amatőr színházi munkájuk során. A felsőtárkányi színjátszókról készült fotókiállítás még egy hónapon át megtekinthető a Faluházban.