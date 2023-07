Pénteken is a bohém zenészek, a borok és a képzőművészek voltak főszerepben a belvárosban, ugyanis Képzőművészeti Utcafesztivál és a VINO Kóstoló Borünnep is hozzátartozik az Utcazenészek Versenyéhez, illetve a 19 éves múltra visszatekintő Éter Plusz Tehetségkutató Fesztivál is bekapcsolódik a rendezvénysorozatba.